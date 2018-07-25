Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

Transferde kemer sıkma dönemi

Büyük maddi sıkıntı içindeki "Dört büyükler" bu sezon transferde kemer sıkma politikası izliyor.



Fikret Orman başkanlığında geçen yıllarda "Feda" diyerek ciddi bir yapılanmaya giden ve izlediği transfer politikası sonrasında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, son dönemde oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde etti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Bu sezon kadrosundaki önemli isimleri ciddi rakamlara elden çıkaran Beşiktaş'ta birkaç oyuncunun da gitme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar, buna rağmen şimdiye kadar kadrosuna genç oyuncular Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın haricinde takviye yapmadı.