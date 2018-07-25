Dört büyüklerin borcu dağları aştı! - Galeri - Fotomaç
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!

    Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı.
    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:21:46 Güncelleme: 12:23:25
    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
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    Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı
    Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı. Kulüplerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti.

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
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    Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

    Gelirler temlikli
    Borçları kur ve faiz nedeniyle her geçen gün artan kulüpler gelirlerinden de faydalanamıyor. Spor kulübü yöneticileri, yapılan borçlara karşılık gelecek 5 yıldaki gelirlerin büyük çoğunluğunu finans kuruluşlarına temlik olarak vermiş durumda. Kulüplerin taşınmaz mal varlıklarının büyük kısmı da ipotek veya rehin olarak başka kuruluşlarda bulunuyor. Kulüpler; tribün, loca, yayın, Spor Toto'dan alınan pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor.

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
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    Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

    Transferde kemer sıkma dönemi
    Büyük maddi sıkıntı içindeki "Dört büyükler" bu sezon transferde kemer sıkma politikası izliyor.

    Fikret Orman başkanlığında geçen yıllarda "Feda" diyerek ciddi bir yapılanmaya giden ve izlediği transfer politikası sonrasında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, son dönemde oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde etti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Bu sezon kadrosundaki önemli isimleri ciddi rakamlara elden çıkaran Beşiktaş'ta birkaç oyuncunun da gitme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar, buna rağmen şimdiye kadar kadrosuna genç oyuncular Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın haricinde takviye yapmadı.

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
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    Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

    Son 10 yılda aldığı yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, gençlere yöneldi. Başkanlığa Ali Koç'un gelmesinin ardından Fransız sportif direktör Damien Comolli yönetiminde yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, transfer döneminde genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağladı.

    "Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
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    Dört büyüklerin borcu dağları aştı!

    Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray da diğer iki kulüp gibi transfer dönemini sakin geçiriyor. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon oyuncu Yuto Nagatomu'nun bonservisini alan sarı-kırmızılılar, İngiltere'nin Everton Kulübünden Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, Türk oyuncu olarak sözleşmesi elinde bulunan Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

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