Galeri Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri ne kadar oldu? TFF limitleri açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri ne kadar oldu? TFF limitleri açıkladı

Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesi harcama limiti Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak. Limiti aşan kulüplere ise cezai yaptırım uygulanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri ne kadar oldu? TFF limitleri açıkladı

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