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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri ne kadar oldu? TFF limitleri açıkladı
Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesi harcama limiti Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak. Limiti aşan kulüplere ise cezai yaptırım uygulanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri...
04 Ocak 2021 Pazartesi 14:45, Güncelleme 04.01.2021 16:55
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un harcama limitleri ne kadar oldu? TFF limitleri açıkladı