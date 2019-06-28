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Başakşehirli oyuncudan transfer çıkışı! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum bırakın beni" Son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de sezona damga vuracak transfer harekatı... Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken transferin hareketli ancak resmi anlamda durağan takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Medipol Başakşehir'in başarılı yıldızına talip olan sarı lacivertliler, olumsuz yanıt almıştı ancak oyuncu Başakşehir yetkililerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" diye patlayınca işler değişti ve Turuncu-Lacivertliler'in inadı kırıldı. İşte ligin son transfer bombası!
28 Haziran 2019 Cuma 13:04
Güncelleme: 28.06.2019 13:56
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Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de yönetim oyuncu seçimi konusunda çok dikkatli davranıyor...
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Nitekim geride bırakılan sezonun başında gelen oyuncuların bir çoğu hüsran yaratmıştı.
Bir yandan Comolli oyuncu taramasına dünyanın dört bir yanından devam ederken diğer yandan Ersun Yanal'ın da listesi şekilleniyor.
Transferde olmazsa olmazlarını belirleyen Yanal, kadrosunu geniş ve başarılı isimlerden oluşturmak için yönetimi baskılıyor.