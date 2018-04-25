100. Yılında Şampiyon Olan Kulüpler
Yıldönümleri futbol kulüpleri için de önemlidir. Kulüpler kuruldukları günü her yıl taraftarlarıyla beraber coşkuyla kutlarlar. Asırlık kulüpler içinse önemli olan başka bir durum var. 100. Yılında şampiyon olmak. İşte bu başarının tarifi yoktur. Hem bir asrı geride bırakmak hem de bu özel sezonu lig şampiyonlukla tamamlamak Avrupa futbolunda her takıma nasip olmuyor maalesef. Yüzün üzerinde asırlık kulüpten hangileri bu büyük onura erişti dersiniz?
Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Dejan Stankovic gibi isimlerle anlaşan ve o sezon İtalya Ligi Seri A’da ikinci şampiyonluğunu elde eden Lazio için bu şampiyonluğun 100. Yıllarında gelmesi de ayrı bir anlam taşımaktaydı. 1927 yılında kurulan ezeli rakipleri AS Roma’nın bu başarı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı ise şimdiden merak konusu.
Yıldız transferler ve takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesiyle 2000'li yıllara Premier Lig'de damga vuran Chelsea, 2005 yılında elde ettikleri şampiyonlukla İngiltere'de bir ilke imza atmayı da başardılar. Kulübün 100. Yılında elde ettiği bu şampiyonluk Premier Lig'de bir il olarak tarihe geçmelerini sağladı.
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