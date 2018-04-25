100. Yılında Şampiyon Olan Kulüpler

Yıldönümleri futbol kulüpleri için de önemlidir. Kulüpler kuruldukları günü her yıl taraftarlarıyla beraber coşkuyla kutlarlar. Asırlık kulüpler içinse önemli olan başka bir durum var. 100. Yılında şampiyon olmak. İşte bu başarının tarifi yoktur. Hem bir asrı geride bırakmak hem de bu özel sezonu lig şampiyonlukla tamamlamak Avrupa futbolunda her takıma nasip olmuyor maalesef. Yüzün üzerinde asırlık kulüpten hangileri bu büyük onura erişti dersiniz?