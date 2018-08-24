Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 ay hapis cezası aldı! - Galeri - Fotomaç
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Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 ay hapis cezası aldı!
24 Ağustos 2018 Cuma, 12:20:53
Güncelleme: 12:42:37
Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
West Ham United'ın eski futbolcusu Tomas Repka, eski karısının yatak odası görüntülerini internette yaymak ve pazarlamak suçlarından 6 ay hapse mahkum edildi.
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Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
46 kez Çekya Milli Takımı'nın formasını giyen eski yıldız, geçtiğimiz günlerde Çekya Mahkemeleri tarafından suçlu bulundu.
Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
Tomas Repka, eski karısının yatak odası görüntülerini internet üzerinde yaymak ve pazarlamak suçlarından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
44 yaşındaki eski yıldızın sevgilisi model Katerina Kristelova da suça yardım etmekten dolayı para cezasına çarptırıldı.
Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
Repka ve sevgilisi Kristelova, eski eş Vlad'ka Erbova'nın yatak odası görüntülerini fuhuş pazarlığı yapılan internet sitelerine pazarlamaktan dolayı suçlu bulundu.