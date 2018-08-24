Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 ay hapis cezası aldı! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 ay hapis cezası aldı!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 12:20:53 Güncelleme: 12:42:37
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
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    • 10
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!

    West Ham United'ın eski futbolcusu Tomas Repka, eski karısının yatak odası görüntülerini internette yaymak ve pazarlamak suçlarından 6 ay hapse mahkum edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
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    • 10
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!

    46 kez Çekya Milli Takımı'nın formasını giyen eski yıldız, geçtiğimiz günlerde Çekya Mahkemeleri tarafından suçlu bulundu.

    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
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    • 10
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!

    Tomas Repka, eski karısının yatak odası görüntülerini internet üzerinde yaymak ve pazarlamak suçlarından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
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    • 10
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!

    44 yaşındaki eski yıldızın sevgilisi model Katerina Kristelova da suça yardım etmekten dolayı para cezasına çarptırıldı.

    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!
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    • 10
    Tomas Repka eski karısına şantajdan 6 hapis cezası aldı!

    Repka ve sevgilisi Kristelova, eski eş Vlad'ka Erbova'nın yatak odası görüntülerini fuhuş pazarlığı yapılan internet sitelerine pazarlamaktan dolayı suçlu bulundu.

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