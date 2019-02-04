Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019) - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

4 Şubat 2019 Pazartesi, 17:48:12 Güncelleme: 17:54:05
Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao ve ailesi.

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Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

Olcay Şahan, Cemre Civelek'in doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

Ricardo Quaresma'dan eşiyle birlikte paylaşım; "İyi günde kötü günde hep beraberiz."

Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

UEFA resmi hesabı Victor Moses'i paylaştı.

Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)

Galatasaray idmanına sürpriz misafir.

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