Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (4 Şubat 2019)
4 Şubat 2019 Pazartesi, 17:48:12
Güncelleme: 17:54:05
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao ve ailesi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olcay Şahan, Cemre Civelek'in doğum gününü bu paylaşımla kutladı.
Ricardo Quaresma'dan eşiyle birlikte paylaşım; "İyi günde kötü günde hep beraberiz."
UEFA resmi hesabı Victor Moses'i paylaştı.
Galatasaray idmanına sürpriz misafir.