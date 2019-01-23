Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019) - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 18:38:32 Güncelleme: 18:41:37
Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Kewell'dan Galatasary taraftarına hediye

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Clichy'den uçağı kaybolan Emiliano Sala paylaşımı...

Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Fabri İspanya'da: Evimdeyim.

Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Arda Turan: Uluslararası ekip

Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo'nun kar paylaşımı.

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