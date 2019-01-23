Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (23 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 18:38:32
Güncelleme: 18:41:37
Kewell'dan Galatasary taraftarına hediye
GALERİ DEVAM EDİYOR
Clichy'den uçağı kaybolan Emiliano Sala paylaşımı...
Fabri İspanya'da: Evimdeyim.
Arda Turan: Uluslararası ekip
Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo'nun kar paylaşımı.