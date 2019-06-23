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23 Haziran 2019, Pazar
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Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz haftalarda Amine Gülşe ile dünya evine girmişti. Balayını Alaçatı'da geçiren yıldız futbolcunun yaşadığı gerginlik kameralara yansıdı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:18
Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

Arsenal'da futbol oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da evlendi.

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Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı lüks villaya geldi.

Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri geldi.

Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

Özil, Almanya'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Mesut Özil öfkelendi! Gergin anlar...

Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı.

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