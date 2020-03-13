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24 Mart 2020, Salı
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İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı corona virüsü salgını futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de tüm liglerin süresiz bir şekilde askıya alınması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin yanında corona virüsü salgınına yakalanan birçok spor insanı ile ilgili haberler de geliyor. İşte spor camiasında şu ana dek corona virüsü olduğu kesinleşen isimler...

13 Mart 2020 Cuma 12:21 Güncelleme: 24.03.2020 22:05
İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

Avrupa'da corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken futbolcular da bu salgından etkilenmeye başladı. Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin corona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalya'dan ikinci haber Sampdoria takımında forma giyen Gabbiadini'den geldi. Ayrıca yine Juventus forması giyen Dybala'da virüse yakalandı.

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İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

CRISTIANO RONALDO KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti. Daha sonra Portekiz Sağlık Bakanlığı, Ronaldo ve ailesinde corona virüsü belirtisinin olmadığını açıklamıştı.

İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

BENJAMIN MENDY'NİN TEST SONUCU NEGATİF

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de Benjamin Mendy corona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mendy'nin akrabası corona virüsü belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle Mendy takımdan uzaklaştırıldı. Fakat Mendy'nin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

SPOR DÜNYASINDAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN İSİMLER (KESİNLEŞEN)

İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

MATUIDI (JUVENTUS)

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