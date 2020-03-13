İşte spor camiasında corona virüsü teşhisi konulmuş isimler!

Avrupa'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de birçok vakanın resmen açıklandığı corona virüsü salgını futbol dünyasına da etki etti. Avrupa'da birçok ligde maçlar ertelenirken, Türkiye'de tüm liglerin süresiz bir şekilde askıya alınması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin yanında corona virüsü salgınına yakalanan birçok spor insanı ile ilgili haberler de geliyor. İşte spor camiasında şu ana dek corona virüsü olduğu kesinleşen isimler...