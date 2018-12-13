İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Milyon dolarlar kazanan dünyanın en ünlü futbolcularının güzel arabalarının yanı sıra jet uçakları da var. Peki hangi futbolcu, hangi model uçağı tercih ediyor? Hangi futbolcu en pahalı uçağı kullanıyor? İşte en pahalı uçağa sahip futbol yıldızları ve uçakları...