İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?) - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Messi'nin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi, kendisine özel bir uçak satın aldı! Peki futbol camiasında en pahalı uçak kimin? İşte en pahalı uçağa sahip 10 futbol yıldızı ve uçakları...
13 Aralık 2018 Perşembe, 18:35:37 Güncelleme: 18:59:49
İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Arjantinli süperstar, 16 koltuklu ve 2 banyosu bulunan bir jet satın aldı.

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İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Uçağın kuyruk kısmında Messi'nin forma numarası olan '10' rakamı bulunuyor.

İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Yıldız futbolcu, çok değer verdiği ailesinin isimlerini de burada yaşattı. Karısı Antonella ve üç oğlunun adı (Thiago, Ciro, Mateo) basamaklarda yer aldı.

İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

PEKİ EN PAHALI UÇAK KİMDE? İŞTE YANITI...

İşte Messinin süper lüks uçağı (En pahalı uçak kimin?)

Milyon dolarlar kazanan dünyanın en ünlü futbolcularının güzel arabalarının yanı sıra jet uçakları da var. Peki hangi futbolcu, hangi model uçağı tercih ediyor? Hangi futbolcu en pahalı uçağı kullanıyor? İşte en pahalı uçağa sahip futbol yıldızları ve uçakları...

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