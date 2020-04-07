Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günleri! 19 yaşındaki halinden daha zayıf
"Kaç gündür evdesiniz?" sorusuna cevap veren Zeynep Sever Demirel karantinaya 12 Mart'ta girdiğini belirtt. Eve kapandığını söyleyen Demirel, "Sadece bir kere kedi ve köpeklerimi veterinere götürdüm." dedi.
19 YAŞINDAKİ HALİNDEN DAHA ZAYIF
Belçika'da güzellik kraliçesi seçildiğinde 19 yaşında olan Zeynep Sever Demirel'e "Kraliçe seçildiğinizde 19 yaşındayken kaç kiloydunuz?" sorusu soruldu. Zeynep Sever Demirel, "O zamanlar 59 kiloydum. Daha da zayıfım. 57 kiloyum." dedi.
Bugünlerde nasıl besleniyorsunuz? sorusu sorulan Zeynep Sever Demirel, "Sabahları süzme yoğurt içine meyve karıştırıyorum, çiya tohumu ve yulafla yiyorum. Paketli ürünlerden her zaman uzak duruyorum. Hamilelik sonrasında kilo vermek için saat 17.00'den sonra hiçbir şey yememiştim." ifadelerini kullandı.