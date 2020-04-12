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Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!
Yaklaşık 2 ay önce yayın hayatına başlayan Survivor 2020'de heyecan hız kesmeden devam etti. Son bölümde oynanan futbol maçına ise Aycan Yanaç damga vurdu. Milli futbolcunun performansı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
12 Nisan 2020 Pazar 10:15
Güncelleme: 12.04.2020 10:26
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Survivor 2020'de heyecan sürmeye devam ediyor. Programın son bölümüne damga vuran milli futbolcu Aycan Yanaç'ın performansının yankıları hala sürüyor.
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Ada'da oluşturulan iki ekip arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Survivor ekibininin 10-9 mağlup olduğu karşılaşmada bir diğer eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan ziyade Aycan Yanaç'ın performansı izleyicileri hayran bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada damga vuran Yanaç'a övgüler yağdırıldı.