Galeri Magazin Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

5 buçuk aylık bebekleri Lalin'in yüzünü sır gibi saklayan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebeklerini ilk defa gösterdi. Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın tekne keyfi sırasında bebekleri Lalin objektiflere takıldı. Sinem Kobal ise sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Yaklaşık 5 yıl önce evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal gündemden düşmüyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin ile katladılar.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü dün ilk defa gösterdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Sinem Kobal, sosyal medyadan kızı Lalin ile paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?

Lalin hakkında en merak edilen konular arasında kime benzediği de yer alıyordu.

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