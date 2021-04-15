GaleriMagazinKenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?
5 buçuk aylık bebekleri Lalin'in yüzünü sır gibi saklayan oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, bebeklerini ilk defa gösterdi. Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın tekne keyfi sırasında bebekleri Lalin objektiflere takıldı. Sinem Kobal ise sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 14:04
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bebekleri Lalin'in ilk görüntüleri gündem oldu! Lalin kime benziyor? Kenan İmirzalıoğlu mu? Sinem Kobal mı?