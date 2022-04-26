Galeri Magazin Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde rol almaya başladığı günden beri popülerliğini artırdı. Oyuncu Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor. Demirel son olarak spor tarzını gösterdiği paylaşımlarıyla gündem oldu...

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

2009 Miss Belçika güzeli ve şimdilerde Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel pozlarıyla gündeme geliyor. Zeynep Sever Demirel son olarak spor yaptığı anları paylaştı.

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Zeynep Sever şortu ve beyaz tozluklarıyla takipçilerinden tam not aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel evde amuda kalktığı anları da takipçileriyle paylaştı.

Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!

Zeynep Demirel o anlardaki başarısını sergilerken küçük kızının üstüne atlamasıyla zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor