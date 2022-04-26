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Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde rol almaya başladığı günden beri popülerliğini artırdı. Oyuncu Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor. Demirel son olarak spor tarzını gösterdiği paylaşımlarıyla gündem oldu...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:25 , Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:29
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!