Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunlarını yakından takip edenler bugün gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişini heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekişinde bu akşam hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandıracak, kimler talihli olacak?

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunlarını yakından takip edenler bugün gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişini heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekişinde bu akşam hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandıracak, kimler talihli olacak?

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Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto 1230'uncu hafta çekilişi bugün gerçekleşecek. 26 Haziran Sayısal Loto çekilişi bugün MPİ resmi internet sitesinde saat 21:45'te düzenlenecek. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto büyük ikramiyesini 2 kişi paylaşmıştı. Peki bu hafta büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

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