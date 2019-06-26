Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunlarını yakından takip edenler bugün gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişini heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekişinde bu akşam hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandıracak, kimler talihli olacak?