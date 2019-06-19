Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır? - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Sevilen sebze yemeklerinden biri olan taze fasulye yemeğinin nasıl yapıldığı internette sıkça araştırılıyor. Sağlığa büyük faydasıyla bilinen taze fasulye yemeği tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:24 Güncelleme: 19.06.2019 17:24
Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Sevilen sebze yemeklerinden biri olan taze fasulye yemeğinin nasıl yapıldığı internette sıkça araştırılıyor. Sağlığa büyük faydasıyla bilinen taze fasulye yemeği tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

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Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Pratik hazırlanan ve lezzetiyle çok ilgi gören taze fasulye yemeği sıkça pişirilir. Taze fasulye yemeği sade yapılabileceği gibi içerisine isteğe göre kuşbaşı et ya da kıyma ekleyenler de vardır.

Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım kg taze fasulye
2 adet domates

Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

1 adet kuru soğan
Kırmızı pul biber

Pratik ve lezzetli taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

1,5 yemek kaşığı salça
Karabiber

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