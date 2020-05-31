Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu... - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Yeni tip corona virüsü salgını olumsuz etkisini tüm dünyada gösterdi. Binlerce insanın ölümüne sebep olan bu salgın için bir süredir aşı çalışmaları devam ediyordu. Konuyla ilgili olarak Çin'den umut verici haberler geldi. Çinli bilim insanları corona virüsü aşısını geliştirdiklerini duyurdu ve yüzde 99 oranında başarıyı sağlayacaklarından emin olduklarını söyledi. İşte yaşanan son gelişmeler...
31 Mayıs 2020 Pazar 09:55
Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 oranında başarı olması beklenen corona virüsü aşısı geliştirdikleri duyuruldu.

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Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.


Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Sinonav'ta çalışan bilim insanı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

İngiliz medyasındaki habere göre, aşının adı 'CoronaVac' olarak belirlendi. Maymunlarda denenen aşının, maymunları corona virüsten koruduğu öne sürüldü.

Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Sinovac'ten yapılan açıklamada, "Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı corona virüsü aşısı verdi.

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