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Merakla bekleniyordu! Corona virüsü aşısı denendi ve sonucu...

Yeni tip corona virüsü salgını olumsuz etkisini tüm dünyada gösterdi. Binlerce insanın ölümüne sebep olan bu salgın için bir süredir aşı çalışmaları devam ediyordu. Konuyla ilgili olarak Çin'den umut verici haberler geldi. Çinli bilim insanları corona virüsü aşısını geliştirdiklerini duyurdu ve yüzde 99 oranında başarıyı sağlayacaklarından emin olduklarını söyledi. İşte yaşanan son gelişmeler...

31 Mayıs 2020 Pazar 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





