Ziraat Türkiye Kupası
Galeri Haberler Karadağ'a vize mi gelecek? Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor!

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Olayla ilgili olarak 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Son dönemde Türk turistlerin sıkça ziyaret ettiği Karadağ'da meydana gelen bu olay, iki ülke arasında diplomatik bir krize yol açtı. Karadağ hükümeti, yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'den gelen vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını resmen duyurdu.

