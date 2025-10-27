Galeri Haberler Karadağ'a vize mi gelecek? Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor!

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.