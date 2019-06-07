İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

İzmir bombası nasıl yapılır? Sorusu özellikle son zamanlarda çok fazla araştırılıyor. Pratik ve lezzetli olan İzmir bombası tarifini sizler için haberimizde paylaştık.

7 Haziran 2019 Cuma 17:09
İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

İzmir bombası nasıl yapılır? Sorusu özellikle son zamanlarda çok fazla araştırılıyor. Pratik ve lezzetli olan İzmir bombası tarifini sizler için haberimizde paylaştık.

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İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

Sevilen lezzetlerden biri olan İzmir bombası, İzmir'e özgü bir kurabiye çeşididir. Dışı çıtır içi ise çikolata dolgulu olan İzmir bombası sıcak yendiğinde daha da lezzetli olur.

İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

Malzemeler:

1 kahve fincanı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı

İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

1 kahve fincanı yoğurt
1 fiske tuz

İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi

1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un (kontrollü ekleyin)

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