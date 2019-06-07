İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi - Fotomaç
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İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi
İzmir bombası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli İzmir bombası tarifi
İzmir bombası nasıl yapılır? Sorusu özellikle son zamanlarda çok fazla araştırılıyor. Pratik ve lezzetli olan İzmir bombası tarifini sizler için haberimizde paylaştık.
7 Haziran 2019 Cuma 17:09
İzmir bombası nasıl yapılır? Sorusu özellikle son zamanlarda çok fazla araştırılıyor. Pratik ve lezzetli olan İzmir bombası tarifini sizler için haberimizde paylaştık.
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Sevilen lezzetlerden biri olan İzmir bombası, İzmir'e özgü bir kurabiye çeşididir. Dışı çıtır içi ise çikolata dolgulu olan İzmir bombası sıcak yendiğinde daha da lezzetli olur.
Malzemeler:
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı yoğurt
1 fiske tuz
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Aldığı kadar un (kontrollü ekleyin)