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Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?
Burrito nasıl yapılır? Sorusu son zamanlarda sıkça yer alıyor. Acılı yapılan Meksika yemeklerinden biri olan burrito oldukça lezzetlidir. Yapılışı da pratik olan burrito tarifini haberimizde derledik.
14 Haziran 2019 Cuma 16:39
Burrito nasıl yapılır? Sorusu son zamanlarda sıkça yer alıyor. Acılı yapılan Meksika yemeklerinden biri olan burrito oldukça lezzetlidir. Yapılışı da pratik olan burrito tarifini haberimizde derledik.
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Meksika usulü bir dürüm olan burritonun tarifi merak ediliyor ve internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Burrito tarifinde çeşitli malzemeler vardır, isteğe göre bu malzemeler değişiklik gösterebilir.
Malzemeler:
Tavuk göğsü yarım kg
2-3 adet kapya biber
3-4 adet yeşil biber
Konserve mısır küçük boy
Lavaş
Kuru soğan 1 orta boy
Kaşar peyniri
Tuz, karabiber