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14 Haziran 2019, Cuma
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Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

Burrito nasıl yapılır? Sorusu son zamanlarda sıkça yer alıyor. Acılı yapılan Meksika yemeklerinden biri olan burrito oldukça lezzetlidir. Yapılışı da pratik olan burrito tarifini haberimizde derledik.

14 Haziran 2019 Cuma 16:39
Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

Burrito nasıl yapılır? Sorusu son zamanlarda sıkça yer alıyor. Acılı yapılan Meksika yemeklerinden biri olan burrito oldukça lezzetlidir. Yapılışı da pratik olan burrito tarifini haberimizde derledik.

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Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

Meksika usulü bir dürüm olan burritonun tarifi merak ediliyor ve internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Burrito tarifinde çeşitli malzemeler vardır, isteğe göre bu malzemeler değişiklik gösterebilir.

Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

Malzemeler:
Tavuk göğsü yarım kg
2-3 adet kapya biber

Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

3-4 adet yeşil biber
Konserve mısır küçük boy
Lavaş

Burrito nedir? Burrito nasıl yapılır?

Kuru soğan 1 orta boy
Kaşar peyniri
Tuz, karabiber

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