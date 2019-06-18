Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Suna'nın annelik yapıp yapmayacağı yeni bölümde belli olacak. Peki Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusu nedir? Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? İşte merak edilen bilgiler…

18 Haziran 2019 Salı 12:33 Güncelleme: 18.06.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





