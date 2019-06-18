Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak? - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Suna'nın annelik yapıp yapmayacağı yeni bölümde belli olacak. Peki Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusu nedir? Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? İşte merak edilen bilgiler…
18 Haziran 2019 Salı 12:33 Güncelleme: 18.06.2019 12:33
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Suna'nın annelik yapıp yapmayacağı yeni bölümde belli olacak. Peki Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusu nedir? Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? İşte merak edilen bilgiler…

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Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinin eğlenceli evcilik oyunu çok beğenildi. İzleyicilerin ilk bölümünü izlediği Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı da meraklandırdı. Benim Tatlı Yalanım'da Suna'nın Nejat'in teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

BENİM TATLI YALANIM 2. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Suna, Nejat'ın teklifini kabul edecek mi?

Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder.

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Suna’nın kararı ne olacak?

Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar.

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