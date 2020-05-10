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Zlatan Ibrahimovic yine olay oldu! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada İtalya'dan ayrılarak ülkesi İsveç'e dönen Zlatan Ibrahimovic hissedarı olduğu Hammarby'de antrenmanlara başlamıştı. Yıldız futbolcu Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Zlatan ile fotoğraf çektiren bir Galatasaray taraftarının paylaşımı ise sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. İşte o sözler...
10 Mayıs 2020 Pazar 18:32
Güncelleme: 10.05.2020 18:43
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Corona virüsü nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine dönen Ibrahimovic eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.
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Ülkesine dönmesinin ardından hissedarı olduğu Hammarby ile idmanlara katılan Zlatan Ibrahimovic hazırlık maçına da çıkmıştı.
Karantina günlerinde paylaştığı videolarla gündemi oldukça meşgul eden Zlatan Ibrahimovic bu kez Türk restoranına gitmesiyle gündem oldu.
ZLATAN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI
İsveç Ligi takımlarından Hammarby'nin hissedarı olan dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, takımın iki yıldız Müslüman futbolcusunun bir Türk restauratında iftar yemeğine katıldı.
TÜRK YEMEKLERİNDEN YEDİ
Muammer Tankovic ve Türkiye'de Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile bir araya gelen Zlatan Ibrahimovic, Stockholm'de gittikleri restaurantta Türk yemeklerinin tadına baktı.