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Zlatan Ibrahimovic yine olay oldu! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada İtalya'dan ayrılarak ülkesi İsveç'e dönen Zlatan Ibrahimovic hissedarı olduğu Hammarby'de antrenmanlara başlamıştı. Yıldız futbolcu Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm'de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Zlatan ile fotoğraf çektiren bir Galatasaray taraftarının paylaşımı ise sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. İşte o sözler...

10 Mayıs 2020 Pazar 18:32 Güncelleme: 10.05.2020 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





