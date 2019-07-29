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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Radamel Falcao bombasının patlaması artık an meselesi... Kolombiyalı yıldızın açıklamaları ve transferi doğrulaması gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Güncelleme: 29.07.2019 15:57
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Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını dört koldan görürüyor...
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Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu transferinde sona geldiği öğrenildi.
Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar tüm mesaisini transferi bitirmeye harcıyor...
Öte yandan ANTENA 2'de yayınlanan habere göre; Falcao geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalı yıldız, bazı kulüplerin tekliflerini doğrularken herhangi bir takım ismi vermekten ise kaçındı.