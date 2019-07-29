Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da Radamel Falcao bombasının patlaması artık an meselesi... Kolombiyalı yıldızın açıklamaları ve transferi doğrulaması gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...