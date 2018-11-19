Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

Galatasaray'ın Eski Yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı-kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:12:42
Güncelleme: 22:17:07
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Turgay Kıran, Mustafa Cengiz ve yönetiminin sakin kalması gerektiğini ve bazı tecrübesizlikler yaşadığını dile getirdi.
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Galatasaray eski yöneticisi Turgay Kıran'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
CENGİZ'İN TFF'YE OLAN TUTUMU HAKKINDA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul oylarıyla bu göreve seçildi. Galatasaray başkanı ve yönetimler, bir eğitimden sonra işe başlar.
Son yıllardaki sıkıntımız, bir anda Galatasaray başkanlığına gelen, hiçbir tecrübesi olmayan arkadaşlarımızın oluşudur.
"GALATASARAY BAŞKANI AZ KONUŞUR, KONUŞTUĞUNDA ZELZELE YARATIR!"
Ünal Aysal'dan sonra göreve gelen arkadaşlar, Galatasaray'ı ve yönetim biçimini etüt etmemiş arkadaşlarımız. Tabi ki zaman zaman hatalar yapacaktır. Galatasaray, kültür ve eğitim anlamında en önde kulüplerden.