Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Turgay Kıran'dan Mustafa Cengiz'e gönderme!

    Galatasaray'ın Eski Yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı-kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:12:42 Güncelleme: 22:17:07
    Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

    Turgay Kıran, Mustafa Cengiz ve yönetiminin sakin kalması gerektiğini ve bazı tecrübesizlikler yaşadığını dile getirdi.

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    Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

    Galatasaray eski yöneticisi Turgay Kıran'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

    CENGİZ'İN TFF'YE OLAN TUTUMU HAKKINDA

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul oylarıyla bu göreve seçildi. Galatasaray başkanı ve yönetimler, bir eğitimden sonra işe başlar.

    Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

    Son yıllardaki sıkıntımız, bir anda Galatasaray başkanlığına gelen, hiçbir tecrübesi olmayan arkadaşlarımızın oluşudur.

    Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

    "GALATASARAY BAŞKANI AZ KONUŞUR, KONUŞTUĞUNDA ZELZELE YARATIR!"

    Ünal Aysal'dan sonra göreve gelen arkadaşlar, Galatasaray'ı ve yönetim biçimini etüt etmemiş arkadaşlarımız. Tabi ki zaman zaman hatalar yapacaktır. Galatasaray, kültür ve eğitim anlamında en önde kulüplerden.

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