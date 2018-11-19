Turgay Kırandan Mustafa Cengize gönderme!

"GALATASARAY BAŞKANI AZ KONUŞUR, KONUŞTUĞUNDA ZELZELE YARATIR!"

Ünal Aysal'dan sonra göreve gelen arkadaşlar, Galatasaray'ı ve yönetim biçimini etüt etmemiş arkadaşlarımız. Tabi ki zaman zaman hatalar yapacaktır. Galatasaray, kültür ve eğitim anlamında en önde kulüplerden.