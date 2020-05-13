Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray yaz transfer sezonu öncesinde çalışmalarına başladı. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir mesai harcanırken, mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Marcao ve Vedat Muriqi Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi ve ünlü İtalyan gazetesi transfer konusunda bilinmeyen gerçekleri açıkladı.
13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:50 Güncelleme: 13.05.2020 21:50
Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

Galatasaray'da Marcao ve Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, gösterdikleri performansla Süper Lig'e damga vurdu.

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Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

İki futbolcunun bu performansı Avrupa devlerinin dikkati çekti ve transfer iddialarının da ardı arkası kesilmedi.

Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio iki ismin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

Ajansspor'a konuşan Di Caprio, Marcao ile Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin ilgilendiğini belirtti ve ekledi:

"Marcao'nun İtalya'ya transfer olma ihtimali var. Fiorentina ve Atalanta stoper arıyor. Marcao'yla ilgileniyorlar ancak corona virüsü bu işleri sekteye uğratıyor.


Transferi duyurdular! Marcao ve Vedat Muriqi...

Marcao için 10 milyon Euro!
Burada bir maddi kayıp var. Bu salgın yüzünden transfer borsası durmuş durumda. Atalanta ve Fiorentina şu anda bir teklif yapamaz ancak durum düzeldiğinde 9-10 milyon Euro önerebilirler.

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