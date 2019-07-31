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Transfer rüyası gerçek oldu... Falcao Galatasaray'ı açıkladı! Son dakika haberleri
Bir rüya gerçek oluyor ve Radamel Falcao Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'da Falcao transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı santrforun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte Falcao'nun transferine dair son dakika bilgisi ve Kolombiyalı yıldızın Galatasaray yorumu...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Güncelleme: 31.07.2019 14:08
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Falcao için artık nefesler tutuldu. Kolombiyalı yıldızın transferindeki ayrıntılar, kazanacağı para ve transfere dair her şey haberimizde...
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Falcao'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile bir araya gelecek olan Bulut, Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşecek.
Monaco, 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Sarı kırmızılılar ise Falcao'nun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu 'sıfır' bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.
3 YIL İÇİN MAKSİMUM 21 MİLYON EURO
Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco Kulübü ile yapacağı görüşme tam anlamıyla bu transferin kaderini belirleyecek. Diğer taraftan Radamel Falcao'nun Galatasaray'a hangi şartlarda 'evet' dediği de netleşmeye başladı.