Transfer rüyası gerçek oldu... Falcao Galatasaray'ı açıkladı! Son dakika haberleri

Bir rüya gerçek oluyor ve Radamel Falcao Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'da Falcao transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı santrforun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte Falcao'nun transferine dair son dakika bilgisi ve Kolombiyalı yıldızın Galatasaray yorumu...