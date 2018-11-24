TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    TFF'den flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında verilen penaltı kararı gündemde sıcaklığını koruyor. TFF'de konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 15:43:42 Güncelleme: 16:18:46
    TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmayarak el koydu.

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    TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Konuk takıma 1 puanı getiren 87. dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyecek olan TFF Yönetimi, salı günü yapacağı toplantıda, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyecek.

    TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Federasyonun yapılan inceleme sonrası hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yolları ayıracak.

    TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı.

    TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

    Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.

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