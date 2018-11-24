TFFden flaş karar! Hakemlikleri sona erdirilecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçında verilen penaltı kararı gündemde sıcaklığını koruyor. TFF'de konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 15:43:42
Güncelleme: 16:18:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmayarak el koydu.
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Konuk takıma 1 puanı getiren 87. dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyecek olan TFF Yönetimi, salı günü yapacağı toplantıda, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyecek.
Federasyonun yapılan inceleme sonrası hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yolları ayıracak.
Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı.
Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.