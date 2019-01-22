Tetteh'ten Galatasaray'a mesaj: "Maaşımdan kesin"

Golcü takviyesi peşinde olan Galatasaray'ın listesindeki Benjamin Tetteh sarı kırmızılı ekibe transferi kolaylaştıracak flaş bir mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte oynamak için Sparta Prag'a yapılan teklifin artırılması adına maaşında indirime gitmeyi teklif etti.
22 Ocak 2019 Salı, 11:30:00
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Galatasaray taraftarları açıklanacak golcü transferi haberini sabırsızlıkla beklerken sarı kırmızılı kulüp de çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
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Aslan'ın transfer listesindeki isimlerden olan Benjamin Tetteh için geçtiğimiz günlerde 7.5 milyon euro'luk teklif yapılmıştı.
Akşam'ın haberine göre, Alan Carvalho'nun transferini bitirme noktasına getiren ve ikinci bir ismi de renklerine katmak için çalışan sarı kırmızılı ekibe Tetteh'ten rahatlatan bir mesaj geldi.
İngiliz ekibi Wolverhampton ve İspanyol temsilcisi Real Betis'in de talip olduğu Tetteh, Galatasaray'da forma giymek adına maaşında indirim yapmayı kabul etti.
Ganalı oyuncu Cimbom'a menajeri Pavel Zika aracılığıyla mesaj yolladı ve sarı kırmızılıların Sparta Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi için kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gitmeyi teklif etti.