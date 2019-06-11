Talisca Galatasaray'a cevabını verdi! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Yeni sezon öncesi transfer için birçok isimle görüşmeler yapan Galatasaray, daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş ve gösterdiği performansla göz dolduran Anderson Talisca'yı kiralamak istediği söylentiler arasındaydı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca transfer söylentilerine açıklık getirdi ve kariyeri hakkında konuştu. İşte Talisca'nın açıklamaları...
11 Haziran 2019 Salı 18:45 Güncelleme: 11.06.2019 18:45
Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından son şampiyon Galatasaray transferde kolları sıvadı.

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Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Gelecek sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde kadroda revizyona gidiyor.

Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Takıma beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerle yollarını ayıran Cimbom'da gerekli mevkilere de takviyeler yapılması planlıyor.

Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

Diagne ve Belhanda gibi isimlerle de yollarını ayrılacağı konuşulan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan elde edilecek gelir ile yeni transferler kaynak yaratma gayretinde.

Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, satacağı oyuncuları bir an önce elden çıkarmak istiyor.

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