Spor yazarları Galatasaray MKE Ankaragücü maçını yazdı

Erman Toroğlu: Kapıyı kıracak adam lazım



Önce seyirciye soralım. Ya kardeşim senin takımının hala şampiyonluk iddiası var. Doldurun bu tribünleri. Takım iyiyken herkes destekler. Takım sallanırken destek vermek önemli. Bu Beşiktaş için de, Trabzonspor için de, Fenerbahçe için de aynı...

Ama maalesef bizde tersi oluyor. Galatasaray için ilk maçı A.Gücü ile oynamak çok büyük avantaj ve şanstı. Bunu da iyi kullandı sarı-kırmızılılar. A.Gücü nasıldı derseniz, ölmüş ağlayanı yok. Güzel, ikinci ligden çıktılar ama sonrasında maalesef yanlış işler yaptılar. Ve hala da yapmaya devam ediyorlar. Burnuma da kötü kokular gelmiyor değil, günahları boynuna.

.