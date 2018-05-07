Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

Ama dönün Fenerbahçe-Burasspor maçına...

Fırat Aydınus… Öyle bir maç yönetti ki bir tek kelimeyle anlatabilirim; Şeytani! Verdikleri var, vermedikleri var. Yalnız verdiklerine bakarsanız "Yahu bayağı doğru karar vermiş" dersiniz. Peki ya vermedikleri?

Ne demişler? Şeytan ayrıntıda gizlidir...

Fenerbahçe-Bursaspor maçının 90 dakikasını versinler pozisyon pozisyon işleyeyim, Fırat Aydınus da seyretsin, yarın hakemliği bırakır. Çünkü millet o kadar aptal ve keriz değil.

Yani aslında şeytan olmadan, cin olmaya kalkmış ama işte aması… Sonuna gelince böyle olursun.

Her tarafın ayrı oynar.

Bu iki maçta dün dört takım da dün bu iki takım da iyi mücadele ettiler. Bunların arasında şartlara göre bence en iyi olan Bursaspor'du. Ama orada da bir şeytan vardı. Sözün özü…