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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

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    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Ama dönün Fenerbahçe-Burasspor maçına...
    Fırat Aydınus… Öyle bir maç yönetti ki bir tek kelimeyle anlatabilirim; Şeytani! Verdikleri var, vermedikleri var. Yalnız verdiklerine bakarsanız "Yahu bayağı doğru karar vermiş" dersiniz. Peki ya vermedikleri?
    Ne demişler? Şeytan ayrıntıda gizlidir...
    Fenerbahçe-Bursaspor maçının 90 dakikasını versinler pozisyon pozisyon işleyeyim, Fırat Aydınus da seyretsin, yarın hakemliği bırakır. Çünkü millet o kadar aptal ve keriz değil.
    Yani aslında şeytan olmadan, cin olmaya kalkmış ama işte aması… Sonuna gelince böyle olursun.
    Her tarafın ayrı oynar.
    Bu iki maçta dün dört takım da dün bu iki takım da iyi mücadele ettiler. Bunların arasında şartlara göre bence en iyi olan Bursaspor'du. Ama orada da bir şeytan vardı. Sözün özü…
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Soner'in kaçırdığı penaltı öncesine gidelim. Akhisar'a verilen penaltıya bakın.
    Böyle penaltı menaltı olmaz!
    Orada Muslera'nın lehine faul çalmalıydı. Çünkü dikkat ederseniz Akhisarlı oyuncu ayağını kaldırdı.
    Bir de aklıma takılan bir şey var. Akhisarspor'un penaltıcısı normalde Seleznov.
    Ama penaltıyı o kullanmadı Soner Aydoğdu geldi ve auta attı. Okan Buruk, neden Soner'e penaltıyı attırdı anlamadım.
    Sakın kimse yanlış anlamasın. Burada asla art niyet aramıyorum. Sadece bir takımın penaltıcısı sahadayken, neden böyle bir tercih değişikliği yapıldı.
    Belki Seleznov atmak istememiştir.
    Belki de daha önce Muslera'ya penaltı attığı için bu kez attırmak istememiştir.
    Sonuçta Galatasaray, kritik bir virajı daha kayıpsız geçti.
    Galatasaray bir maç kaybeder, Başakşehir ve Fenerbahçe kaybetmeden yoluna devam ederse Başakşehir üçlü averajla şampiyon olur. Ama ligin favorisi Galatasaray...
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Zeki Uzundurukan: Şampiy..

    Galatasaray da Fenerbahçe de dün oynadıkları oyun ve elde ettikleri skorlarla beni hiç yanıltmadı.
    Hafta başında A Spor'daki yayınımda 'Galatasaray artık şampiyonluğu bırakmaz ve mutlu sona ulaşır' diye çok iddialı bir cümle kullanmıştım. Fenerbahçe için de 'Fenerbahçe'nin kalan maçlarında en çok zorlanacağı rakip Bursaspor olacak' demiştim. Fenerbahçe çok zorlandı ama kazanmasını bildi. Galatasaray ise çok farklı oynuyor. Sarı-kırmızılı takımda Rodrigues diye 'jet' hızında usta bir oyuncu var. Ve Galatasaray ne zaman oyunu hızlandırsa Rodrigues golle burun buruna geliyor.
    Rodrigues'in attığı ilk golde Donk'un, Linnes'in ve Feghouli'nin payı büyüktü. Ama Rodrigues'in attığı ikinci gol, yayıncı kuruluşta maçın yorumcusu Reha Kapsal'ın da dediği gibi Thierry Henry golü gibiydi. Çalımları, kafasını kaldırıp yaptığı çevre kontrolü ve uzak köşeye topu servis etmesi olağanüstüydü.
    Bu Rodrigues de Tudor'un Galatasaray'a bir armağanı. Galatasaray'ın bu sezonki başarısında Tudor'un attığı temeli kimse inkar edemez. Bu temeli, Fatih Terim adeta yıkılmaz bir gökdelene çevirdi.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    GOMİS'TE DÜŞÜŞ VAR...
    Maçın ilk yarısında Akhisarspor, Soner Aydoğdu ile bir penaltı atışından yararlanamadı. 'Sol ayaklı oyuncular iyi penaltı atamaz' klişesine iyi bir örnek oldu üstten auta giden penaltı...
    İlk yarıda iki güzel gol atan Rodriques'in bir şutunda da top üst direkte patladı.
    İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Akhisarspor'du. Linnes'in pozisyon hatası, Galatasaray'a pahalıya mal olurken, Akhisar'a golü getirdi. Sonrasında Galatasaray orta alanı oyundan düştü. Akhisar'ın baskısı arttı. Maç Galatasaray adına adeta bir korku filmine dönüştü. Muslera art arda kritik kurtarışlar yaptı. Maç gel-gitler yaşamaya başlayınca Fatih Terim devreye girerek oyuna müdahale etti. Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin hamleleri, Cimbom'un düşen hücum gücünü toparlamaya yetmedi.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Serkan Korkmaz: Şampiyonluk ve seçim

    Fatih Terim, Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi attığı twitle büyük heyecan yarattı.
    Eminim ki; tek kelimelik bu mesaj ("konsantrasyon"), tüm camiaya yönelik bir çağrıydı. Aynı gün Galatasaray'da başkan adaylarının verdiği listeler konuşuluyor, seçim kulisleri dört nala yürüyordu. Oysa ki; kulüp tarihinin en kritik futbol sezonlarından biri yaşanmaktaydı.
    Borçlar ve UEFA'yla yaşanan süreç herkesin malumu... Beşiktaş'ın üst üste iki şampiyonluğu ile sezona herkesin en güçlü şampiyonluk adayıydı. 20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarıyla yönetilen Fenerbahçe ise "dördüncü yıldız" hedefiyle yetinmeyip sezonu çifte kupayla bitirerek seçime gitme hesapları yapıyordu.
    Başakşehir ise, son yılların en istikrarlı ve başarılı performansını artık şampiyonlukla süslemek peşindeydi.
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 21 şampiyonluk kupasından yedisi (üçte biri) Terim'in önderliğinde gelmiş olacak. Bu sezon sarı- kırmızılı taraftarın performansı da inanılmazdı. Tudor'u gönderen, Terim'i getiren, Özbek'i indiren, lüzumsuz transferlere set çeken HEP TARAFTARDI. Fakat; ne yazık ki, başkanı ve yönetimi ne Fatih Terim, ne de taraftar seçecek.
    Eğer, bir Galatasaray üyesi olsaydım, kime oy vermem gerektiğini Fatih Terim'e sorardım. Çünkü Galatasaray SPOR KULÜBÜ, ülkemizin köklü ve şanlı bir eğitim kurumunun mezunlarından çok daha fazlasıdır. Bu güzide markayı, şu an hayatta olan tek bir kişiyle özdeşleştireceksek, bu -kuşkusuz-; Fatih Terim'dir...
    Başkan adayı olan kıymetli isimlerden birisinin, hiyerarşide onun üzerinde yer alacak olması, en iyi tabirle, tuhaftır..
    Spor yazarları Galatasaray maçını yorumladı

    Levent Tüzemen: Bireysel beceriyle...

    Akhisar deplasmanı Galatasaray için zor bir eşikti. Çünkü Okan Buruk'un öğrencileri büyüklere karşı kaybettikleri maçlarda bile iyi oynamışlardı.
    Galatasaray ilk 20 dakikada Rodrigues ile iki mükemmel gol buldu. Özellikle ilk golde Linnes-Fegholi-Rodrigues üçlüsünün çabuk düşünüp, çabuk paslaşması göz alıcıydı. Büyük takım böyle bir skordan sonra oyunun hakimiyetini rakibe veremez. Ancak G.Saraylı oyuncular gereksiz bir rehavet içine girip 'maç bitti' psikolojisiyle laubali oynadılar.
    Ali Palabıyık'ın ürettiği olmayan penaltıyı eğer Soner gole çevirseydi, G.Saray psikolojik olarak dağılabilirdi.
    İkinci yarının hemen başında G.Saraylı oyuncuların geriye yaslanarak skoru korumu psikolojisiyle hareket etmeleri oyunu ve topa hakim olmayı düşünmemeleri Akhisar'ı cesaretlendirdi.

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