Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed attığı gollerle şimdiden taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, golcü oyuncunun bu performansı Mısır'da da yakından takip ediliyor. Mısırlı gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların oyuncunun bonservisini almasına yönelik detaylar paylaşırken, bu gelişme sonrası akıllara, Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıklayan Mohammed için 'sarı-lacivertliler tekrar girişimde bulunabilir mi?' sorusu geldi. İşte detaylar...