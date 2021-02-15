Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed attığı gollerle şimdiden taraftarın sevgilisi olmayı başarırken, golcü oyuncunun bu performansı Mısır'da da yakından takip ediliyor. Mısırlı gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların oyuncunun bonservisini almasına yönelik detaylar paylaşırken, bu gelişme sonrası akıllara, Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıklayan Mohammed için 'sarı-lacivertliler tekrar girişimde bulunabilir mi?' sorusu geldi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, ilk 25 hafta sonunda Galatasaray topladığı 51 puanla lider konumda bulunuyor. Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar yeni transferlerinden aldığı büyük katkıyla yoluna doludizgin devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Devre arası transferlerden Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed attığı gollerle takımını sırtlarken, ara transfer sonrası bu ikili toplamda 7 gol ve 2 asistlik ciddi bir katkı sağlamış durumda.

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Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Sarı-kırmızılılar'ın Zamalek'ten zorlu bir süreç sonrası kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, çıktığı 4 maçta 4 gol kaydederken şimdiden taraftarın sevgili olurken, Mısırlı golcünün performansı ülkesinde de yakından takip ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Galatasaray maçlarını takip eden Mısır basınında sık sık Mohamed ile ilgili haberler yer alıyor. Mısırlı bazı gazeteciler de Sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçerek Mohamed ile ilgili Fatih Terim'den görüş almaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Mısırlı gazeteciden flaş açıklama! Fenerbahçe Mostafa Mohamed için teklif yapacak mı?

Mısır'da ikinci 'Mohamed Salah' olarak gösterilen genç golcüyü 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan ve geçici transfer için 1.6 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, satın alma bedelini de sözleşmeye yazdırmayı ihmal etmedi.

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