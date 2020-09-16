Yeni sezona Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan da takıma kazandırılacak isimler için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen Cimbom, 2 dünya yıldızını listesine aldı ve girişimlere başladı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi
16 Eylül 2020 Çarşamba 08:35, Güncelleme 16.09.2020 08:53
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! 2 dünya yıldızı birden geliyor