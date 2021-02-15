Son dakika spor haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medya ikiye bölündü! Kerem-Varga pozisyonu penaltı mı?
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Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde kar yağışı nedeniyle oldukça zor şartlarda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken, karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar oldukça tartışıldı. Bu pozisyonların yankıları halen sürerken, özellikle maçın 54. dakikasında Kerem ile Varga ile ceza sahası içerisinde yaşanan ikili mücadele sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o yorumlar...