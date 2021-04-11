GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleye damga vuran isim ise Fatih Terim oldu. Terim'in ekranlara yansımayan anları çok konuşuldu. İşte detaylar...
11 Nisan 2021 Pazar 10:00, Güncelleme 11.04.2021 10:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...