Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

TERİM'SİZ KAZANAMIYOR

Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımın başında sahadaki yerini alamayan ve mücadeleyi tribünden büyük bir heyecanla takip eden teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig'deki 30 maçta 41 puan kaybetti.