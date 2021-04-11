Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleye damga vuran isim ise Fatih Terim oldu. Terim'in ekranlara yansımayan anları çok konuşuldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

TERİM'SİZ KAZANAMIYOR

Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımın başında sahadaki yerini alamayan ve mücadeleyi tribünden büyük bir heyecanla takip eden teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig'deki 30 maçta 41 puan kaybetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Karagümrük maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Fatih Terim, toplamda aldığı 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

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