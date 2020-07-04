Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Buna talep sonrası Onyekuru "Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurduğu ancak bu talebin kabul görmediği de gelen bilgiler arasındaydı.