Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, geçtiğimiz günlerde flaş bir Onyekuru gelişmesi yaşanmıştı. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncunun kulübü Monaco, oyuncusunu kulübe geri çağırmasının ardından sarı-kırmızılı cepheden bu karara tepki gelmişti. Galatasaray'dan konuyla alakalı flaş bir de hamle geldi. İşte detaylar...

4 Temmuz 2020 Cumartesi 16:19 Güncelleme: 04.07.2020 16:19
Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibe devre arasında Monaco'dan gelen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdi.

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Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Ligin 30. haftasında sahasında zorlu rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'a mücadele öncesi Onyekuru'dan şok bir haber gelmişti.

Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

30 Haziran tarihinde Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı golcü için pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi'nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco Kulübü de futbolcusunu geri çağırma kararı almıştı.

Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Buna talep sonrası Onyekuru "Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurduğu ancak bu talebin kabul görmediği de gelen bilgiler arasındaydı.

Son dakika haberleri: Kriz büyüyor! Galatasaray FIFA'ya gidiyor

Monaco'da yaşayan Galatasaray Divan Üyesi iş adamı Haim Fresco, Onyekuru süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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