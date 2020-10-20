GaleriGalatasaraySon dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor
Son dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor
Son dakika Galatasaray haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da takımdaki mevcut kadroyu devre arasında daha da güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sezonun ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak isteyen ezeli rakipler devre arasındaki transfer listesini şimdiden hazırlamaya başladı. Transfer bombasını ise Cimbom patlatacak gibi duruyor. İşte son gelişmeler...
20 Ekim 2020 Salı 11:29, Güncelleme 20.10.2020 11:46
Son dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor