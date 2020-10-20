Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor

Son dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor

Son dakika Galatasaray haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da takımdaki mevcut kadroyu devre arasında daha da güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sezonun ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak isteyen ezeli rakipler devre arasındaki transfer listesini şimdiden hazırlamaya başladı. Transfer bombasını ise Cimbom patlatacak gibi duruyor. İşte son gelişmeler...

Son dakika haberi: Transferde bomba patlıyor! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a transfer oluyor

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