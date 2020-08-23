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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim listeyi verdi masaya oturuldu! Tam 4 isim...
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna katmıştı. Girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha mevkindeki belirsizlik sürerken, yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
23 Ağustos 2020 Pazar 11:59
Güncelleme: 23.08.2020 12:08
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Galatasaray'da gündem varsa yoksa orta saha transferi... Geçtiğimiz sezona Nzonzi, Seri ve Lemina üçlüsüyle başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, bu isimlerle yolların ayrılması sonrası büyük bir boşluk ortaya çıktı.
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Fatih hocanın verdiği geniş liste doğrultusunda çalışan Galatasaray Yönetimi, bir defansif orta saha, bir de iki yönlü bir oyun kurucu transfer etmenin peşinde. Özellikle bu hafta Cim Bom için çok kritik.
İŞTE SON DURUMLAR... Galatasaray'ın orta saha girişimlerindeki tüm düğümlerin bir sonraki pazartesi gününe kadar çözülmesi hedefleniyor. İşte gündemdeki isimler ve transferdeki son durumları...
1) MARIO LEMINA 1 milyon Euro'ya Galatasaray'la anlaştı, ancak kulübü Southampton bu kez işi yokuşa sürüyor. Son sözü İngilizler söyleyecek...
Southampton'ın beklenmedik tavrı, Galatasaray'ın tüm planlarını alt üst etti. Gabonlu futbolcuyla yıllık 1 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, imza için gün saymaya başlamışken, Premier Lig temsilcisinden gelen, "Ya bonservisle alırsınız ya da bizde kalır" mesajıyla sarsıldı.