GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılılarda alınacak isimler belirlenirken, bir de gönderilecek isimler masada... Teknik direktör Fatih Terim'in canını iyice sıkan yıldız oyuncu için flaş bir talip çıktı. İşte tüm detaylar ve masadaki rakam...
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:26, Güncelleme 20.01.2021 10:35
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam