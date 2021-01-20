Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılılarda alınacak isimler belirlenirken, bir de gönderilecek isimler masada... Teknik direktör Fatih Terim'in canını iyice sıkan yıldız oyuncu için flaş bir talip çıktı. İşte tüm detaylar ve masadaki rakam...

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Son dakika Galatasaray GS haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da birkaç ayrılığın yaşanması an meselesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray GS haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da gönderilecek ilk isim netleşti.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne'yi, parasına bakmadan satacak.

Son dakika Galatasaray GS haberi: Yıldız isme flaş teklif! İşte masadaki rakam

Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon Euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.

SON DAKİKA