Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması! - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasına büyük oranda katkı sağlayan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Fatih Terim' övgüler yağdıran Cezayirli yıldız, hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap verdi.

2 Haziran 2019 Pazar 21:32
Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu ve elde ettiği Türkiye Kupası'nda attığı 13 gol ve 7 gol pasıyla başrol oynayan Sofiane Feghouli, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

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Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

Hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap veren 29 yaşındaki futbolcu,"Türkiye'de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı.

Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyorum.

Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında da yarışmacı bir takım olacağımıza inancım tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray'da olacağım." ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!

'GALATASARAY İLE KONTRATIM VAR VE ÇOK MUTLUYUM'

Sevilla sorusuna cevap veren Soso, "Yaz transferi dönemi her zaman dedikodulara açıktır. Ne olacağını şimdiden bilemem. Bu tip ekiplerin benimle ilgilendiklerini bilmek bir zevk.

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