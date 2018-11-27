Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim

Sneijder'den flaş açıklama: Galatasaray'a geri döneceğim
Katar Ligi takımlarından Al Gharafa forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan programa açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 00:27:36
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Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde.
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Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur.
Galatasaray'a geri döneceğim. Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var.
ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Hala Youtube'dan ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler.