Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sneijder'den flaş açıklama: Galatasaray'a geri döneceğim

    Katar Ligi takımlarından Al Gharafa forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan programa açıklamalarda bulundu.
    27 Kasım 2018 Salı, 00:27:36
    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim

    Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde.

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    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim

    Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur.

    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim

    Galatasaray'a geri döneceğim. Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var.

    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim

    ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Hala Youtube'dan ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler.

    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim
    Sneijderden flaş açıklama: Galatasaraya geri döneceğim
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