Seleznyovdan flaş Galatasaray açıklaması!

Seleznyov'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılan ve Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov, sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:09:19 Güncelleme: 07:56:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





