Seleznyovdan flaş Galatasaray açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılan ve Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov, sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:09:19
Güncelleme: 07:56:02
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Galatasaray'ın forvet arayışları uzadıkça uzarken Yevgen Seleznyov da dört gözle sıranın kendisine gelmesini bekliyor.
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Akhisar'da kadro dışı bırakılan golcü futbolcu, "Evet; Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim Galatasaray'da oynamak istemez ki; Türkiye'nin 1 numaralı kulübü... Eğer kulübüm izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim" diyerek sarı-kırmızılı formayı giymeyi ne kadar çok arzuladığını ortaya koydu.
Sezon başında Akhisar yönetiminin, Galatasaray'a gitmesine izin vermemesine de isyan eden Seleznyov, hırsından ağladığını da sözlerine ekledi.
Kariyeri boyunca 376 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 161 gol, 36 da asiste imza atmayı başardı.
Akhisar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve şu an genç takımla çalışmalarını sürdüren Yevgen Seleznyov, Rize ve Göztepe ile anılıyor.