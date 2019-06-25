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Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel olmuştu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız Galatasaray'ı tercih etmişti. Taraftarlar Babel'in resmi imza atmasını beklerken, Hollandalı yıldızdan Fatih Terim'i çıldırtan istekler geldi.
25 Haziran 2019 Salı 14:29
Güncelleme: 25.06.2019 14:29
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Galatasaray'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor.
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Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız sarı kırmızılı taraftarları da şimdiden heyecanlandırıyor.
Sarı kırmızılıların hem Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması hem Fatih Terim faktörü hem de Türkiye'yi çok iyi tanımasıyla tecrübeli futbolcuyu şanslı bir dönem bekliyor.
Yeni bir heyecana yelken açmak için sabırsızlanan Babel, son günlerde olumsuz gelişmeler yaşıyor.
Hollanda formasıyla EURO 2020 kadrosunda olmayı çok isteyen Babel, ülkesinde oluşan kamuoyu baskısını Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarılı performansla kırmayı hedefliyor.