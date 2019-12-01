Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Sörloth ile öne geçti. Maçta son sözü 90'da Nagatomo söyledi. Zorlu karşılaşma sonrasında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen Fatih Terim ve Belhanda ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera hakkında da flaş sözler söyledi. İşte o açıklamalar...

1 Aralık 2019 Pazar 23:05 Güncelleme: 01.12.2019 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





