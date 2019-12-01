Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip Sörloth ile öne geçti. Maçta son sözü 90'da Nagatomo söyledi. Zorlu karşılaşma sonrasında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen Fatih Terim ve Belhanda ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera hakkında da flaş sözler söyledi. İşte o açıklamalar...
1 Aralık 2019 Pazar 23:05
Güncelleme: 01.12.2019 23:08
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 1-1 sona eren Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı. Dilmen, özellikle Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.
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Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Akyazı'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Ömer Bayram ile Pereira arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Dilmen, "Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokadı mı var, itmesi var bilemiyorum ama bu atmosferde sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum.
"SAÇMA SAPAN...
"Oyunun son 7-8 dakikasında pozisyonlar gelmeye başladı ama ilk yarının özeti, top kayıpları çok fazla. İki takım da 7-8 pas yapamıyor.