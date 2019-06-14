Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Fransız futbolcu yaptığı röportajda bu konuyla ilgili ipuçları verdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Haziran 2019 Cuma 18:01
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Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giydiği 12 sezonun ardından kulüple yollarını ayıran Franck Ribery emekliliği düşünmüyor.
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Fransız futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Galatasaray'ın da eski yıldızıyla ilgilendiği ifade ediliyordu.
36 yaşındaki futbolcu L'Equipe gazetesine verdiği röportajda geleceğiyle ilgili önemli detaylar paylaştı ve şunları dile getirdi;
"İki sezon daha oynamak istiyorum. Parayı her yerde kazanabilirim ama bir de yeni hedefe ihtiyacım var. Önümde önemli bir karar var. Yalnızca kendimi değil eşimi ve beş çocuğumu da düşünmek zorundayım."
Hala üst seviyede futbol oynayabileceğini söyleyen Fransız yıldız, "Adrenaline ihtiyacım var. Bir gün kendimi yorgun hissedersem o zaman bırakacağım" dedi.