Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Fransız futbolcu yaptığı röportajda bu konuyla ilgili ipuçları verdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Haziran 2019 Cuma 18:01
Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giydiği 12 sezonun ardından kulüple yollarını ayıran Franck Ribery emekliliği düşünmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

Fransız futbolcunun yeni adresi merak konusu olurken, Galatasaray'ın da eski yıldızıyla ilgilendiği ifade ediliyordu.

Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

36 yaşındaki futbolcu L'Equipe gazetesine verdiği röportajda geleceğiyle ilgili önemli detaylar paylaştı ve şunları dile getirdi;

Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

"İki sezon daha oynamak istiyorum. Parayı her yerde kazanabilirim ama bir de yeni hedefe ihtiyacım var. Önümde önemli bir karar var. Yalnızca kendimi değil eşimi ve beş çocuğumu da düşünmek zorundayım."

Ribery kariyeriyle ilgili kararı açıkladı!

Hala üst seviyede futbol oynayabileceğini söyleyen Fransız yıldız, "Adrenaline ihtiyacım var. Bir gün kendimi yorgun hissedersem o zaman bırakacağım" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN