Radamel Falcao'dan samimi açıklamalar

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray kariyerine golle başlasa da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yıldız isim yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye ve Galatasaray hakkındaki ilk izlenimlerini, uyum sürecini, Sarı-Kırmızılı formayla devam eden Şampiyonlar Ligi serüvenini ve birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Radamel Falcao'nun o açıklamaları...
12 Ekim 2019 Cumartesi 23:40
Güncelleme: 12.10.2019 23:40
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Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beIN Sports'a verdiği röportajda Galatasaray kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Birçok konuya değinen Kolombiyalı golcü Sarı-Kırmızılı takımdaki hedefleri ve ilk izlenimlerinden de bahsetti.
İşte o yıldız golcünün o açıklamaları...
#Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve oynanan 2 grup maçından sonraki izlenimlerin nelerdir?
"Şu an şeklini almak üzere olan ve birçok yeni oyuncunun transfer döneminin son günlerinde takıma katıldığı bir ekibiz. Bu oyuncu grubunun başarabilecekleri konusunda güvenim tam."