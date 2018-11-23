Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro... - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    Galatasaray yönetimi, Avrupa'nın radarına takılan Ozan Kabak için harekete geçiyor. Sarı kırmızılı idareciler 18 yaşındaki stoper için çok özel bir sözleşme hazırladı. İşte hem Aslan'a hem de Ozan'a kazandıracak yeni sözleşme...

    23 Kasım 2018 Cuma, 11:08:11 Güncelleme: 11:09:26
    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    Galatasaray'ın yükselen değeri Ozan Kabak transferde rekor kırarak gidecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    Inter, Roma, Manchester United ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki yetenekli futbolcudan sarı kırmızılı kulübün beklentisi epeyce yükselmiş durumda.

    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    CimBom, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ozan'la devre arasında uzun süreli bir mukavele yapacak. Milliyet'te yer alan habere göre; Hem ücretine iyi bir zam yapılacak hem de sözleşmesine çıkış maddesi konulacak.

    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    Buna göre Ozan Kabak'ın çıkış maddesi olarak sözleşmesine 30 milyon Euro yazılacağı öğrenildi.

    Ozan Kabak için özel sözleşme! 30 milyon euro...

    Herhangi bir kulübün bu rakamı yatırıp genç futbolcuyu kadrosuna katması halinde bu Türkiye'den yurt dışına yapılmış en yüksek rakamlı transfer olarak tarihe geçecek.

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