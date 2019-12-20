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Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer elde etmek için kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. Eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferini ocakta duyurmaya hazırlanan Aslan, ikinci transferinde de her konuda anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...
20 Aralık 2019 Cuma 20:41
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Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray bombayı patlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Cimbom, Avrupa defterini kapatarak taraftarını üzmüştü.
Süper Lig'de topladığı 24 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray somut adımları atmaya başladı.
ONYEKURU 4 OCAK'TA AÇIKLANACAK!
AbdurrahimAlbayrak, bilgi almak için buluştuğu D'Avila'yaOnyekuru'nun durumunu sordu. Nijeryalı'nın menajeri ise müjdeli haberi verdi ve transferin kiralık bitmesi için Monaco teknik direktörü LeonardoJardim'in de onay verdiği söyledi.