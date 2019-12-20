Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer elde etmek için kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. Eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferini ocakta duyurmaya hazırlanan Aslan, ikinci transferinde de her konuda anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...