Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer elde etmek için kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyordu. Eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferini ocakta duyurmaya hazırlanan Aslan, ikinci transferinde de her konuda anlaşma sağladı. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...

20 Aralık 2019 Cuma 20:41
Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı
Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray bombayı patlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Cimbom, Avrupa defterini kapatarak taraftarını üzmüştü.
Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı

Süper Lig'de topladığı 24 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.

Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray somut adımları atmaya başladı.
Onyekuru'dan sonra ikinci bomba! Her konuda anlaşma sağlandı

ONYEKURU 4 OCAK'TA AÇIKLANACAK!

Abdurrahim Albayrak, bilgi almak için buluştuğu D'Avila'ya Onyekuru'nun durumunu sordu. Nijeryalı'nın menajeri ise müjdeli haberi verdi ve transferin kiralık bitmesi için Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim'in de onay verdiği söyledi.
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