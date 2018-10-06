Niasseden yeşil ışık! - Galeri - Fotomaç
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Niasse'den yeşil ışık!
Everton'da istediği şansı bulamayan Senegallinin sabrı taştı. 28 yaşındaki forvet G.Saray'a imza atmaya hazır.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 23:07:02
Güncelleme: 23:12:02
Ara transferde forvet eksikliğini gidermek amacıyla transfer girişimlerinde bulunacak G.Saray'ın gündeminde Everton'da forma giyen Niasse bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son gelen haberlere göre G.Saray'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olan Senegalli forvetin, sarı- kırmızılılara yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Everton, Galatasaray'ın ağustos ayında yaptığı kiralama teklifini 'Niasse takımdaki 2. santrforumuz, ancak bonservisi ile transferine onay verebiliriz' diyerek reddetmişti.
Ancak Senegalli futbolcunun yeterli şansı bulamaması sabrını taşırdı.
Premier Lig'de geride kalan 7 haftada sadece 51 dakika görev alan Niasse'nin G.Saray'a imza atmak için hazır olduğu öğrenildi.