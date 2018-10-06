Niasseden yeşil ışık! - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Niasse'den yeşil ışık!

    Everton'da istediği şansı bulamayan Senegallinin sabrı taştı. 28 yaşındaki forvet G.Saray'a imza atmaya hazır.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 23:07:02 Güncelleme: 23:12:02
    Niasse'den yeşil ışık!
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    Niasseden yeşil ışık!
    Ara transferde forvet eksikliğini gidermek amacıyla transfer girişimlerinde bulunacak G.Saray'ın gündeminde Everton'da forma giyen Niasse bulunuyor.
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    Niasse'den yeşil ışık!
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    Niasseden yeşil ışık!

    Son gelen haberlere göre G.Saray'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olan Senegalli forvetin, sarı- kırmızılılara yeşil ışık yaktığı bildirildi.

    Niasse'den yeşil ışık!
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    Niasseden yeşil ışık!

    Everton, Galatasaray'ın ağustos ayında yaptığı kiralama teklifini 'Niasse takımdaki 2. santrforumuz, ancak bonservisi ile transferine onay verebiliriz' diyerek reddetmişti.

    Niasse'den yeşil ışık!
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    Niasseden yeşil ışık!

    Ancak Senegalli futbolcunun yeterli şansı bulamaması sabrını taşırdı.

    Niasse'den yeşil ışık!
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    Niasseden yeşil ışık!

    Premier Lig'de geride kalan 7 haftada sadece 51 dakika görev alan Niasse'nin G.Saray'a imza atmak için hazır olduğu öğrenildi.

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