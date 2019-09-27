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Mustafa Denizli Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
Futbol dünyasında artık tek gündem Galatasaray - Fenerbahçe maçında... Dünya derbisine sayılı saatler kala tartışmalar başladı. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Maça Falcao mu damga vuracak, yoksa Vedat Muriç mi? Duayen teknik adam Mustafa Denizli, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İran'dan Yeni Asır için yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı sözlerle derbi analizi...
27 Eylül 2019 Cuma 15:09
Güncelleme: 27.09.2019 15:09
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"HEM KOLAY HEM ZOR" Hocam siz hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hocasınız. Hangi takımda başarılı olmak kolay?
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DENİZLİ: Her iki takımda da görev yapmak, hem kolay hem de zor. Hem takımla bütünleşmek, hem yönetimle köprü kurmak, hem medyayla iyi ilişkiler içerisinde olmak ve 20-25 milyon taraftara güven vermek zorundasınız.
Görev ne kadar keyifliyse o kadar da zordur. Yaparsanız yücelirsiniz, yapamazsanız yürütemezsiniz.
"SONUCU KESTİRİLEN MAÇLARDIR" Hocam bu hafta malum herkes Galatasaray- Fenerbahçe derbisine odaklandı. Derbilerde favori kazanmaz, sürprizlere gebedir derler siz buna katılıyor musunuz?
DENİZLİ: Aksine derbiler sonuçları daha çok kestirilen maçlardır. Çünkü kadroları ve neler yapacaklarını bilirsiniz.